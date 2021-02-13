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У Байдена назвали вакцини Росії і Китаю дипломатичним інструментом

Новость на русском → Вашингтон, Субота 13 лютого 2021 01:48
У Байдена назвали вакцини Росії і Китаю дипломатичним інструментом Фото: російська вакцина (sputnikvaccine.com)
Автор: Артур Родивилов

Росія і Китай використовують вакцини від нового коронавіруса для досягнення цілей на дипломатичній арені. За ситуацією стежить Агентство національної безпеки США.

Про це заявила в п'ятницю на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Джен Псакі назвала це неприйнятним поведінкою.

"Ми бачимо спроби Китаю та Росії використовувати вакцини для просування в плані дипломатії. Президент США Джо Байден обговорює питання вакцин з багатьма лідерами, президент має намір повернути США центральне місце на світовій арені", - сказала вона.

Псакі пообіцяла проконсультуватися з даної теми з Радою національної безпеки при Білому домі.

"Думаю, що такі країни, як Росія і Китай, використовують допомогу, щоб інші держави вели себе, як вони. Це неприйнятна поведінка, будь то в галузі прав людини чи свободи ЗМІ. Ми не будемо з цим миритися. США відновили членство у Всесвітній організації охорони здоров'я. Це важливо і убезпечить людей", - відзначила вона.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне заявила, що держава не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридної зброї.

Також повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц готовий щепитися російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять в Європі.

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