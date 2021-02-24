У Байдена назвали Росію ослаблою країною і чекають на результати розвідки

Кандидат на місце директора ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія є ослаблою державою. При цьому він закликав розширювати коло партнерів для надання протидії Москві.

За його словами, країни можуть вплинути на рішення російської влади, якщо відповідь буде йти не тільки по лінії США.

Водночас прес-секретар Білого дому Джейн Псакі заявила, що нова американська адміністрація очікує результатів оцінки розвідки кроків Росії за останні роки.

Вона зазначила, що згідно з наданими даними Білий дім спільно з президентом США Джо Байденом буде приймати рішення про вибудовування відносин з російською стороною.

Крім того, журналісти поцікавилися думкою прес-секретаря про те, чи буде наростати напруженість навколо російсько-американських відносин. Однак вона не дала конкретної відповіді.