У Байдена виключили можливість введення COVID-паспорту в США

Адміністрація американського президента Джо Байдена не планує вводити паспорт COVID-вакцинації у Сполучених Штатах Америки. У Білому домі також виключили введення будь-яких федеральних COVID-паспортів.

Про це йшлося на брифінгу прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Не буде ні федеральної бази даних щодо вакцинацію, ні федерального мандату, який вимагатиме, щоб кожен отримав єдине свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу", - сказала вона.

Наприкінці березня президент США Джо Байден поставив нову мету вакцинації від коронавірусу. Байден хоче, щоб за перші його 100 днів президентства у США укололи 200 млн доз вакцини від коронавірусу.

Минулими вихідними у США поставили рекорд за кількістю зроблених щеплень за добу. У суботу в США вакцинували від коронавірусу понад 4 млн американців.