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Байден значно зменшив відставання від Трампа в "коливному" штаті

Автор: Артур Родивилов

Кандидат у президенти від Демократичесакой партії США Джо Байден значно зменшив відставання від республіканця Дональда Трампа в "коливному" штаті Джорджія. Там зараз обробили 99% бюлетенів.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За даними каналу, в Джорджії Трамп і Байден набрали по 49,4% голосів виборців. При цьому за Трампа проголосували приблизно на 3,5 тис. більше людей, ніж за Байдена.

Перемога в Джорджії дає кандидатові 16 голосів вибірників з 270 необхідних, щоб стати президентом. Представник виборчої комісії штату Габріель Стерлінг раніше заявив, що обробка бюлетенів може бути завершена не раніше ніж через 10 днів після дня виборів.

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Вибори президента США відбулися 3 листопада. Цього року багато американці брали участь у голосуванні поштою, тому процес підрахунку голосів затягнувся, він йде досі.

На наступний день після виборів Трамп заявив, що спочатку лідирував у багатьох ключових штатах, проте потім ситуація у деяких з них змінилася. Він назвав це дивним. На думку Трампа, у Сполучених Штатах відбувається "велике шахрайство" при підрахунку голосів.

Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів, звинувачуючи демократів у маніпуляції з бюлетенями.

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Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США