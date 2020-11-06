Байден значно зменшив відставання від Трампа в "коливному" штаті

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Кандидат у президенти від Демократичесакой партії США Джо Байден значно зменшив відставання від республіканця Дональда Трампа в "коливному" штаті Джорджія. Там зараз обробили 99% бюлетенів.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За даними каналу, в Джорджії Трамп і Байден набрали по 49,4% голосів виборців. При цьому за Трампа проголосували приблизно на 3,5 тис. більше людей, ніж за Байдена.

Перемога в Джорджії дає кандидатові 16 голосів вибірників з 270 необхідних, щоб стати президентом. Представник виборчої комісії штату Габріель Стерлінг раніше заявив, що обробка бюлетенів може бути завершена не раніше ніж через 10 днів після дня виборів.

Вибори президента США відбулися 3 листопада. Цього року багато американці брали участь у голосуванні поштою, тому процес підрахунку голосів затягнувся, він йде досі.

На наступний день після виборів Трамп заявив, що спочатку лідирував у багатьох ключових штатах, проте потім ситуація у деяких з них змінилася. Він назвав це дивним. На думку Трампа, у Сполучених Штатах відбувається "велике шахрайство" при підрахунку голосів.

Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів, звинувачуючи демократів у маніпуляції з бюлетенями.