Байден жестко раскритиковал Израиль за убийство миссионеров в Секторе Газа

Президент отметил, что конфликт в Газе является одним из худших за последнее время из-за количества жертв сотрудников гуманитарных миссий.

"Это главная причина, почему распределение гуманитарной помощи в Газе было таким сложным - потому что Израиль не сделал достаточно для защиты гуманитарных сотрудников, которые отчаянно пытаются доставить необходимую помощь гражданскому населению", - отмечается в заявлении Байдена.

Глава Белого дома также подчеркнул, что "инциденты, подобные вчерашнему, просто не должны происходить".

"Я буду продолжать давить на Израиль, чтобы он делал больше для содействия оказанию гуманитарной помощи гражданским жителям региона. И мы настойчиво добиваемся немедленного прекращения огня в рамках соглашения об освобождении заложников. Моя команда в Каире сейчас работает над этим", - добавил глава Белого дома.