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Байден жестко раскритиковал Израиль за убийство миссионеров в Секторе Газа

США, Среда 03 апреля 2024 05:45
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Байден жестко раскритиковал Израиль за убийство миссионеров в Секторе Газа Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не сделал достаточно для защиты гражданского населения в Секторе Газа. Это заявление стало одной из самых жестких его критик политики Тель-Авива с начала военной кампании против ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента на сайте Белого дома.

Президент отметил, что конфликт в Газе является одним из худших за последнее время из-за количества жертв сотрудников гуманитарных миссий.

"Это главная причина, почему распределение гуманитарной помощи в Газе было таким сложным - потому что Израиль не сделал достаточно для защиты гуманитарных сотрудников, которые отчаянно пытаются доставить необходимую помощь гражданскому населению", - отмечается в заявлении Байдена.

Глава Белого дома также подчеркнул, что "инциденты, подобные вчерашнему, просто не должны происходить".

"Я буду продолжать давить на Израиль, чтобы он делал больше для содействия оказанию гуманитарной помощи гражданским жителям региона. И мы настойчиво добиваемся немедленного прекращения огня в рамках соглашения об освобождении заложников. Моя команда в Каире сейчас работает над этим", - добавил глава Белого дома.

Атака на гумконвой World Central Kitchen

Во вторник, 2 апреля, в Секторе Газа израильские военные атаковали ракетами с беспилотника колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), которая обеспечивает питанием пострадавших от стихийных бедствий.

Израильский БпЛА трижды атаковал ракетами по нескольким автомобилям организации. В результате инцидента погибли семь сотрудников гуманитарной миссии из разных стран мира.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что трагедия произошла из-за "ошибочной идентификации": оператор дрона подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.

В частности, жертвами инцидента стали трое граждан Великобритании. Премьер-министр страны Риши Сунак шокирован инцидентом и требует всестороннего расследования трагедии.

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