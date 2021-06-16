Байден про заяву, що Путін вбивця: більше не буду це питання підіймати

Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не підіймати цього питання.

"Він задоволений (моїм поясненням - ред.)... Я сказав, що більше не буду це питання підіймати", - додав він.

Після своєї інавгурації Байден дав інтерв'ю телеканалу ABC News, в якому ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею. "Ммм, так", - сказав він журналісту телеканалу.

У відповідь на це російський президент відповів відомою приказкою: "хто обзивається, той сам так називається". Путін також побажав Байдену "бути здоровим".