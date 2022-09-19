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Байден заявив про завершення пандемії коронавірусу в США

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що пандемія коронавірусу в США завершилася. Він зазначив, що проблеми з COVID-19 ще залишаються і влада працює над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS .

При цьому він зазначив, що робота над усуненням наслідків пандемії продовжується.

"Пандемія закінчилася. У нас все ще є проблема із COVID. Ми ще багато працюємо над цим... але пандемія закінчилася. Якщо ви помітили, ніхто не носить масок", - сказав Байден.

У США за останній тиждень виявляли близько 60 тисяч заражень коронавірусом на добу. Це вдвічі менше, ніж у середині серпня, але більше, ніж навесні 2022 року.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за липень та серпень кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%.

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Коронавірус