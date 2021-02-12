Байден заявив про "гігантські" проблеми у поширенні COVID-вакцини в США

Байден підкреслює, що влада домовилася отримати до кінця літа ще 200 млн доз вакцини і загального числа доз повинно вистачити, щоб охопити 300 млн осіб. Але він зазначає, що зробити так, щоб препарат отримали всі люди, як і раніше, буде складно.

"Одна справа - мати вакцину, інша - мати тих, хто буде робити вакцину", - сказав Байден.



Він також звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він недостатньо зробив для планування процесу вакцинації.



"У той час, як вчені зробили свою роботу по відкриттю вакцин в рекордно короткі терміни, мій попередник - я буду гранично відвертим - не виконав свою роботу з підготовки до масштабної задачі вакцинації сотень мільйонів американців", - додав Байден.