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Байден заявив про "гігантські" проблеми у поширенні COVID-вакцини в США

Новость на русском → США, П'ятниця 12 лютого 2021 06:50
Байден заявив про "гігантські" проблеми у поширенні COVID-вакцини в США Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявив, що влада стикається "гігантськими" логістичними проблемами, щоб забезпечити кожного американця вакциною від коронавірусу. Він звинуватив у цьому, зокрема, екс-президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Байден підкреслює, що влада домовилася отримати до кінця літа ще 200 млн доз вакцини і загального числа доз повинно вистачити, щоб охопити 300 млн осіб. Але він зазначає, що зробити так, щоб препарат отримали всі люди, як і раніше, буде складно.

"Одна справа - мати вакцину, інша - мати тих, хто буде робити вакцину", - сказав Байден.

Він також звинуватив колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він недостатньо зробив для планування процесу вакцинації.

"У той час, як вчені зробили свою роботу по відкриттю вакцин в рекордно короткі терміни, мій попередник - я буду гранично відвертим - не виконав свою роботу з підготовки до масштабної задачі вакцинації сотень мільйонів американців", - додав Байден.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх жителів країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Також фармацевтична компанія AstraZeneca підписала договір з німецькою компанією Biologika. Згідно з угодою, AstraZeneca збільшити виробництво COVID-вакцини в Європі та забезпечити довгострокові можливості поставок препаратів.

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