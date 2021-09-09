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Байден заборонить держслужбовцям відмовлятися від вакцинації, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заборонить держслужбовцям не вакцинуватися від коронавірусу за умови регулярної здачі тестів на зараження інфекцією. Американський лідер сьогодні оголосить про нові заходи просування прищепної кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN.

За даними її джерел, Байден у четвер, 9 вересня, підпише указ про нові заходи просування вакцинації проти коронавірусу серед федеральних держслужбовців. Вони будуть зобов'язані зробити щеплення і не зможуть відмовитися під приводом регулярного тестування на зараження інфекцією.

Аналогічні вимоги планується застосувати до співробітників приватних компаній, які на контрактній основі надають послуги федеральному уряду.

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі анонсувала нову стратегію боротьби з коронавірусом в США.

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