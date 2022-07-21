Байден захворів на коронавірус

Байден двічі ревакцинований і поки відчуває дуже легкі симптоми. Після того, як прийшов позитивний тест, він ізолювався в Білому домі.

Президент продовжить працювати онлайн і візьме участь у запланованих заходах через Zoom.

"Він почав приймати Паксловид. Відповідно до рекомендацій CDC, він буде ізольований в Білому домі і продовжить повною мірою виконувати всі свої обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Останній попередній тест президента на COVID був зроблений у вівторок, тоді у нього був негативний результат.