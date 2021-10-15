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Байден зустрінеться з Папою Франциском: обговорять COVID-19 і клімат

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден планує зустріч з Папою Римським Франциском під час візиту до Ватикану в кінці цього місяця. Зустріч відбудеться в рамках поїздок по Італії та Великобританії для обговорення питань світової економіки та змін клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

леді США Джилл Байден приєднається до чоловіка на його зустрічі з Папою.

католицької церкви. Раніше Байден

Нагадаємо, що Папа Франциск і раніше говорив про важливість боротьби зі змінами клімату. Він підтримав молодих активістів у цьому питанні, які пропонували свої ідеї урядам.

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Джозеф БайденПапа римськийКоронавірусЗміна клімату