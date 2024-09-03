Байден отреагировал на убийство ХАМАС израильских заложников

Американский президент вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели встречу 2 сентября с командой США по переговорам по соглашению по освобождению заложников, удерживаемых представителями ХАМАС.

В заявлении Белого дома указывается, что Байден "выразил свое угнетение и возмущение убийством и подтвердил важность привлечения лидеров ХАМАС к ответственности".

Кроме того, Байден и Харрис получили "обновленную информацию" от переговорной группы США о статусе переходного предложения, изложенного Штатами, Катаром и Египтом.

"Они обсудили следующие шаги в текущих усилиях по обеспечению освобождения заложников, включая продление консультаций с сопосредниками Катаром и Египтом", - говорится в сообщении пресс-службы американского президента.

Как пишет Rueters, также Байден разговаривал с журналистами в Белом доме после обнаружения прошлыми выходными израильскими военными в тоннеле в Секторе Газа тел шести заложников, ранее захваченных боевиками ХАМАС.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, считает ли он, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху делает достаточно для достижения соглашения по освобождению заложников, Байден ответил "нет". Вместе с тем, президент США не стал уточнять свои замечания.

После этого глава израильского правительства на пресс-конференции в Иерусалиме заявил, что следует оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль, особенно после смерти заложников.

"И теперь после этого нас просят проявить серьезность? Нас просят пойти на уступки? Какой месседж это посылает ХАМАС? В нем сказано: убивайте больше заложников", - сказал Нетаньяху.

Он также выразил сомнение в том, что Байден или другие лидеры стран серьезно настроены на достижение мира, когда якобы требуют от Израиля пойти на дополнительные уступки, и что это должна сделать организация ХАМАС.

Убийство заложников боевиками ХАМАС

Напомним, в июле террористическая организация ХАМАС согласилась с предложением США начать переговоры об освобождении израильских заложников. Однако стороны до сих пор не смогли договориться о финальном варианте мирного соглашения. Переговоры до сих пор продолжаются.

Несколько дней назад в Секторе Газа израильские военные обнаружили в туннелях под городом Рафах тела шести заложников, которых ХАМАС захватил в плен еще в октябре 2023 года. По данным следствия, террористы убили людей незадолго до того, как до них добрались силі ЦАХАЛ.

Уже вечером 1 сентября во многих городах Израиля вспыхнули акции протеста, где звучали требования к правительству договориться о прекращении огня с ХАМАС и вернуть домой всех израильских заложников.