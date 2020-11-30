Байден травмував ногу під час гри з собакою

Обраний президент США Джо Байден послизнувся і вивихнув кісточку під час гри з собакою. В заяві офісу Байдена йдеться, що інцидент стався в суботу.
Про це повідомляє Fox News.
З міркувань безпеки 78-річний демократ буде оглянутий лікарем в неділю ввечері.
Кортеж Байдена прибув до ортопеда у місті Ньюарк штату Делавер близько 16 години за місцевим часом. Кортеж супроводжували журналісти, проте їм не дозволили залишати мікроавтобус і вони не могли бачити, як Байден заходить в будинок.
Байден і його дружина Джилл - господарі двох німецьких вівчарок. Мейджора пара взяла у 2018 році в притулку Delaware Humane Association.
Таке рішення політик прийняв після того, як його дочка Ешлі відправила допис організації в Facebook, в якому говорилося, що цуценята шукають новий будинок. Іншого вихованця, Чемпа, Байдени придбали десятьма роками раніше у заводчика.
7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування.
Трамп вже розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді почати процедуру передачі влади Джо Байдену.