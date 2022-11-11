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Байден сомневается в крепком союзе Китая и России, однако Пекин это отрицает

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байдена во время вчерашнего брифинга заявил, что Китай вероятно не рассматривает отношения с Россией как альянс. Однако, Пекин это отрицает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Байден сомневается в крепком союзе Китая и России

В ходе брифинга президент США заявил, что планирует обсудить с главой КНР Си Цзиньпином отношения Китая и России.

"Нет, я не считаю, что Китай имеет большое уважение к России. Не считаю, что они рассматривают это как конкретный альянс. Если уж на то пошло, то они пытаются несколько дистанцироваться от РФ", - сказал он.

Ответ МИД Китая

По словам спикера МИД КНР Чжао Лицзянь, отношения между Китаем и Россией "крепкие как скала", а их долгосрочное и взаимное развитие "основано на взаимном доверии высокого уровня и сильной динамике".

"Китай готов работать с Россией, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений в правильном направлении", - резюмировал спикер.

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КитайСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденРоссийская Федерация