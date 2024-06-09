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Байден: США не допустят, чтобы Путин угрожал Европе

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине, и вся Европа может оказаться под угрозой, но "Соединенные Штаты не допустят этого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В заявлениях для печати после частной встречи Байден и президент Франции Эмманюель Макрон спрогнозировали политическую солидарность по войне в Украине.

Макрон поблагодарил Байдена за то, что США играют "важную роль" в помощи Украине.

Байден подтвердил приверженность Соединенным Штатам военным усилиям в поддержке Украины.

"Вы знаете, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Вся Европа будет под угрозой. Соединенные Штаты не допустят этого... мы не уйдем", – сказал Байден.

Встреча Байдена с Зеленским

Напомним, 7 июня во Франции президент Владимир Зеленский провел переговоры с Байденом.

Президент Украины в выступлении перед Национальным собранием Франции заявил, что следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы.

Президент США принес извинения президенту Украины за многомесячную задержку в поставке военной помощи для Украины.

По словам советника Белого дома Джона Кирби, Зеленский во время встречи с Байденом поделился "весьма откровенной оценкой" текущей ситуации в войне России против Украины.

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Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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