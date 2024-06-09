Байден: США не допустят, чтобы Путин угрожал Европе

В заявлениях для печати после частной встречи Байден и президент Франции Эмманюель Макрон спрогнозировали политическую солидарность по войне в Украине.

Макрон поблагодарил Байдена за то, что США играют "важную роль" в помощи Украине.

Байден подтвердил приверженность Соединенным Штатам военным усилиям в поддержке Украины.

"Вы знаете, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Вся Европа будет под угрозой. Соединенные Штаты не допустят этого... мы не уйдем", – сказал Байден.

Встреча Байдена с Зеленским