RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею, - Білий дім

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею і не шкодує про це. При цьому Вашингтон має намір зберегти відносини з Москвою.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, посол США в Росії залишається в Москві, незважаючи на тимчасовий від'їзд російського посла.

"Ми продовжуємо підтримувати стосунки, і він, як і наша команда на місцях, взаємодіє з росіянами. Ми як і раніше вважаємо, що дипломатія завжди має бути першим кроком і повинна бути нашою метою, оскільки ми підтримуємо всі відносини, навіть з нашими противниками. І ми сподіваємося, що так буде і далі", - зазначила Псакі.

Їй також задали пряме запитання, чи шкодує Байден про те, що назвав Путіна вбивцею.

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - додала вона.

Нагадаємо, цього тижні Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання в американські вибори.

Путін, у свою чергу, побажав йому здоров'я.

"Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - наголосив він і запропонував провести дебати з Байденом в онлайні.

Американський лідер поки відмовляється коментувати можливість розмови з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
Читайте також
Байден обговорив з постпредами Радбезу ООН шляхи взаємодії у боротьбі з пандемією
Прогноз погоди