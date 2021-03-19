Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею, - Білий дім

За її словами, посол США в Росії залишається в Москві, незважаючи на тимчасовий від'їзд російського посла.

"Ми продовжуємо підтримувати стосунки, і він, як і наша команда на місцях, взаємодіє з росіянами. Ми як і раніше вважаємо, що дипломатія завжди має бути першим кроком і повинна бути нашою метою, оскільки ми підтримуємо всі відносини, навіть з нашими противниками. І ми сподіваємося, що так буде і далі", - зазначила Псакі.

Їй також задали пряме запитання, чи шкодує Байден про те, що назвав Путіна вбивцею.

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - додала вона.