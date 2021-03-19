Байден не шкодує про те, що назвав Путіна вбивцею, - Білий дім

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею і не шкодує про це. При цьому Вашингтон має намір зберегти відносини з Москвою.
Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
За її словами, посол США в Росії залишається в Москві, незважаючи на тимчасовий від'їзд російського посла.
"Ми продовжуємо підтримувати стосунки, і він, як і наша команда на місцях, взаємодіє з росіянами. Ми як і раніше вважаємо, що дипломатія завжди має бути першим кроком і повинна бути нашою метою, оскільки ми підтримуємо всі відносини, навіть з нашими противниками. І ми сподіваємося, що так буде і далі", - зазначила Псакі.
Їй також задали пряме запитання, чи шкодує Байден про те, що назвав Путіна вбивцею.
"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - додала вона.
Нагадаємо, цього тижні Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання в американські вибори.
Путін, у свою чергу, побажав йому здоров'я.
"Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - наголосив він і запропонував провести дебати з Байденом в онлайні.
Американський лідер поки відмовляється коментувати можливість розмови з Путіним.