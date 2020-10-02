Байден сьогодні здасть тест на коронавірус, - CNN

Кандидат у президенти США Джо Байден у п'ятницю здасть тест на коронавірус. Процедуру він пройде після позитивної проби у Дональда Трампа.
Про це повідомляє CNN.
Наголошується, що Трамп і Байден не обмінювалися рукостисканнями під час дебатів 29 вересня ні між собою, ні з модератором події Крісом Воллосом.
Сам Джо Байден побажав якнайшвидшого одужання Трампу і його дружині Меланії.
"Мої з Джилл думки з президентом і його дружиною, щоб вони швидше одужали", - написав Байден Twitter.
Нагадаємо, сьогодні Трамп написав, що у нього і його дружини підтвердили коронавірус. Вони разом пішли на самоізоляцію.
COVID-19 заразилася радник Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента США на дебати з Джо Байденом.
Лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент і Меланія залишаться на самоізоляції в Білому домі і продовжать працювати там.