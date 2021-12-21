RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим на COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Прес-секретар президента США Джен Псакі заявила, що глава Білого дому Джо Байден здав негативний тест на коронавірус. Здати тест довелося після виявлення COVID-19 у одного зі співробітників адміністрації, що контактували з Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Оскільки керівництво центрів з контролю і профілактики захворювань не вимагає, щоб повністю вакциновані люди поміщалися на карантин після контакту із зараженими, президент продовжить дотримуватися свого щоденного графіка", - заявила Псакі.

Раніше коронавірус був діагностований у одного зі співробітників Білого дому, який провів разом з Байденом певний час в літаку. Він був повністю вакцинований і зробив також бустерне щеплення.

Псакі зазначила, що до польоту з Байденом співробітник Білого дому здав негативний тест на коронавірус, але в неділю, 19 грудня, у нього з'явилися ознаки захворювання.

Джо Байден також повністю вакцинований від коронавірусу і зробив бустерний, третій укол.

Раніше ми писали, що Байден готується виступити зі зверненням до нації через штам "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденОмикрон