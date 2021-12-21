Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим на COVID-19

"Оскільки керівництво центрів з контролю і профілактики захворювань не вимагає, щоб повністю вакциновані люди поміщалися на карантин після контакту із зараженими, президент продовжить дотримуватися свого щоденного графіка", - заявила Псакі.

Раніше коронавірус був діагностований у одного зі співробітників Білого дому, який провів разом з Байденом певний час в літаку. Він був повністю вакцинований і зробив також бустерне щеплення.

Псакі зазначила, що до польоту з Байденом співробітник Білого дому здав негативний тест на коронавірус, але в неділю, 19 грудня, у нього з'явилися ознаки захворювання.

Джо Байден також повністю вакцинований від коронавірусу і зробив бустерний, третій укол.