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Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим на COVID-19

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США, Вівторок 21 грудня 2021 07:10
Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим на COVID-19 Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Анна Полисученко

Прес-секретар президента США Джен Псакі заявила, що глава Білого дому Джо Байден здав негативний тест на коронавірус. Здати тест довелося після виявлення COVID-19 у одного зі співробітників адміністрації, що контактували з Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Оскільки керівництво центрів з контролю і профілактики захворювань не вимагає, щоб повністю вакциновані люди поміщалися на карантин після контакту із зараженими, президент продовжить дотримуватися свого щоденного графіка", - заявила Псакі.

Раніше коронавірус був діагностований у одного зі співробітників Білого дому, який провів разом з Байденом певний час в літаку. Він був повністю вакцинований і зробив також бустерне щеплення.

Псакі зазначила, що до польоту з Байденом співробітник Білого дому здав негативний тест на коронавірус, але в неділю, 19 грудня, у нього з'явилися ознаки захворювання.

Джо Байден також повністю вакцинований від коронавірусу і зробив бустерний, третій укол.

Раніше ми писали, що Байден готується виступити зі зверненням до нації через штам "Омікрон".

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