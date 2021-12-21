Байден здав негативний тест на коронавірус після контакту з хворим на COVID-19

Прес-секретар президента США Джен Псакі заявила, що глава Білого дому Джо Байден здав негативний тест на коронавірус. Здати тест довелося після виявлення COVID-19 у одного зі співробітників адміністрації, що контактували з Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Оскільки керівництво центрів з контролю і профілактики захворювань не вимагає, щоб повністю вакциновані люди поміщалися на карантин після контакту із зараженими, президент продовжить дотримуватися свого щоденного графіка", - заявила Псакі.

Раніше коронавірус був діагностований у одного зі співробітників Білого дому, який провів разом з Байденом певний час в літаку. Він був повністю вакцинований і зробив також бустерне щеплення.

Псакі зазначила, що до польоту з Байденом співробітник Білого дому здав негативний тест на коронавірус, але в неділю, 19 грудня, у нього з'явилися ознаки захворювання.

Джо Байден також повністю вакцинований від коронавірусу і зробив бустерний, третій укол.