Байден не вважає питання російської кібератаки вичерпаним і обговорить його з Путіним

Американська адміністрація не вважає, що тема хакерської атаки на компанію SolarWinds втратила актуальність. Президент США Джо Байден розраховує обговорити її зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, передає WISTV .

"Це питання все ще актуальне. Тема кібератак, що проводяться за підтримки влади іноземних держав, буде обговорюватися на переговорах", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про те, чи вважають США інцидент з Solar Winds вичерпаним.

Також Салліван нагадав, що Байден планує обговорити з Путіним і тему боротьби проти самостійно діючих хакерів, які використовують програми-вимагачі.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві. Як говорили у Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

У Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.

Крім того, в американському Держдепі попереджали Росію про відповідь у разі "агресивних або нерозважливих" дій перед самітом Байдена і Путіна.

Додамо, більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна".