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Байден публічно зробить щеплення від коронавірусу наступного тижня, - CNN

Автор: Даша Харченко

Обраний президент США Джо Байден публічно зробить щеплення від коронавірусу, ймовірно, наступного тижня. За словами помічників Байдена, затримка вакцинації відбувається через логістичні проблеми.

Про це повідомляє CNN.

Джерела видання повідомляють, що швидше за все, Байден буде вакцинований на початку наступного тижня.

"Я не хочу випереджати час, але хочу переконатися в тому, що ми продемонструємо американцям, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього", - заявив Байден.

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Перед цим Джозеф Байден заявив, що не збирається вакцинуватися від коронавірусу в числі перших.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Аляска госпіталізували медичного працівника після вакцинації від коронавірусу. У нього з'явилася сильна алергічна реакція.

Нагадаємо, 14 грудня в Сполучених Штатах почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

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