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Байден просить Конгрес виділити  на боротьбу з ВІЛ майже на 300 млн доларів більше

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден закликав Конгрес збільшити фінансування боротьби з ВІЛ-інфекцією. Він просить виділити 670 млн доларів.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на заяву Білого дому з нагоди 40-ї річниці виявлення перших випадків ВІЛ у США.

Байден звернувся до Конгресу з приводу виділення 670 мільйонів доларів, що на 267 мільйонів більше, ніж раніше.

“Задля вшанування всіх, кого ми втратили, і тих, хто живе із вірусом - а також самовідданих опікунів, активістів та люблячих людей, які допомагають нести тягар цієї кризи, - ми повинні заново присвятити себе зменшенню ВІЛ-інфекцій та смертей, пов’язаних зі СНІДом”, - сказав Байден.

Нагадаємо, Україні виділили понад 135 млн доларів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. За ці гроші запланована низка важливих закупівель.

Нагадаємо, в березні 2020 року в Великобританії зафіксували другий у світі випадок лікування від вірусу імунодефіциту (ВІЛ).

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