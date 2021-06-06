Байден просить Конгрес виділити  на боротьбу з ВІЛ майже на 300 млн доларів більше

Байден звернувся до Конгресу з приводу виділення 670 мільйонів доларів, що на 267 мільйонів більше, ніж раніше.

“Задля вшанування всіх, кого ми втратили, і тих, хто живе із вірусом - а також самовідданих опікунів, активістів та люблячих людей, які допомагають нести тягар цієї кризи, - ми повинні заново присвятити себе зменшенню ВІЛ-інфекцій та смертей, пов’язаних зі СНІДом”, - сказав Байден.