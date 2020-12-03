Байден прогнозує високу смертність від COVID-19 в США

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Кількість жертв пандемії коронавірусу в США до січня 2021 року може збільшитися на 250 тисяч осіб. З початку пандемії коронавірусу жертвами в США стали близько 270 тисяч осіб.

Про це заявив Джо Байден, виступаючи на онлайн-конференції за участю співробітників і власників малих підприємств, передає DW.

При цьому він не вказав, на чому ґрунтується його прогноз.

"Я не хочу нікого лякати, але ви зрозумійте факти: в період між сьогоднішнім днем і січнем ми, ймовірно, втратимо ще 250 тисяч осіб", - сказав політик.

Експерти Університету імені Вашингтона підрахували, що у разі ослаблення карантинних заходів кількість жертв COVID-19 у США до кінця січня 2021 року може зрости до 502 тисяч пацієнтів, а у разі посилення цих заходів - до 367 тисяч.

Зі свого боку, глава Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд заявив 2 грудня, що до лютого 2021 року число померлих від наслідків зараження COVID-19 в США може вирости до 450 тисяч осіб.

При цьому Редфілд додав, що в кінцевому підсумку ця цифра буде залежати від того, наскільки ретельно американці будуть дотримуватися заходів обережності. Зокрема, CDC настійно рекомендують американцям утриматися від подорожей під час різдвяних та новорічних свят, щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

За минулі 24 години від ускладнень, викликаних коронавірусом, в країні померли 2 760 осіб. Таким чином, був оновлений антирекорд, встановлений 15 квітня цього року, коли за добу померли 2 752 пацієнти.

Нагадаємо, Джанет Єллен, яку обраний президент США Джо Байден планує призначити на пост міністра фінансів, заявила, що пандемія коронавірусу призвела до кризи історичного масштабу в Штатах.

Раніше The Washington Post писала, що США у 2020 році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.