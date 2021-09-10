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Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації через загрозу терактів

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден продовжив у США режим надзвичайної ситуації через загрозу терактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційна заява президента Сполучених Штатів спікеру Палати Представників і голові Сенату.

"Терористична загроза, яка призвела до оголошення 14 вересня 2001 року надзвичайної ситуації в країні, триває. З цієї причини я вирішив, що після 14 вересня 2021 року необхідно продовжити дію надзвичайної ситуації національного масштабу щодо терористичної загрози", - повідомив Байден.

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Джозеф Байден