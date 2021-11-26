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Байден закликав відмовитися від інтелектуальної власності на covid-вакцини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден закликав країни, де виробляють вакцини від коронавірусу, відмовитися від інтелектуальної власності на них. Американський лідер відзначив важливість виробництва препаратів у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Закликаю країни, які зберуться наступного тижня на міністерську нараду Світової організації торгівлі, щоб відповісти на виклик США щодо відмови від захисту інтелектуальної власності на вакцини від COVID", - сказав Байден.

За його словами, необхідно, щоб вакцини від коронавірусу вироблялися в усьому світі. Байден нагадав, що з такою ініціативою він виступав у квітні поточного року.

"Ця новина сьогодні (про новий штам коронавірусу - ред.) підтверджує важливість швидкого просування вперед", - додав американський лідер.

Нагадаємо, раніше глава Pfizer Альберт Бурла назвав не дуже хорошою ідеєю відмову від інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу.

Зазначимо, в травні США підтримали відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини від COVID-19.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВакцинаКоронавірус