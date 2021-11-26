Байден закликав відмовитися від інтелектуальної власності на covid-вакцини

Президент США Джо Байден закликав країни, де виробляють вакцини від коронавірусу, відмовитися від інтелектуальної власності на них. Американський лідер відзначив важливість виробництва препаратів у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому .

"Закликаю країни, які зберуться наступного тижня на міністерську нараду Світової організації торгівлі, щоб відповісти на виклик США щодо відмови від захисту інтелектуальної власності на вакцини від COVID", - сказав Байден.

За його словами, необхідно, щоб вакцини від коронавірусу вироблялися в усьому світі. Байден нагадав, що з такою ініціативою він виступав у квітні поточного року.

"Ця новина сьогодні (про новий штам коронавірусу - ред.) підтверджує важливість швидкого просування вперед", - додав американський лідер.