Байден вітає намір G7 надати світу мільярд доз COVID-вакцин

За його словами, подібне зобов'язання становить основу всеосяжного комплексу дій G7+, спрямованих на зупинення пандемії у 2022 році.

"План дій G7+, який буде узгоджено з лідерами в Корнуоллі, передбачає вакцинацію найуразливіших груп населення, забезпечення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, сприяння відновленню світової економіки, а також запобігання біологічним катастрофам та реагування на них міжнародного співтовариства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США очолять G7+ у глобальній кампанії вакцинації проти коронавірусу, надавши різним країнам через COVAX 500 мільйонів доз вакцин, поставки яких почнуться в серпні.