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Байден вітає намір G7 надати світу мільярд доз COVID-вакцин

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден привітав намір лідерів держав "Великої сімки" передати країнам, які мають труднощі в боротьбі з коронавірусом, понад 1 мільярд доз вакцин. Постачання має розпочатись в серпні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За його словами, подібне зобов'язання становить основу всеосяжного комплексу дій G7+, спрямованих на зупинення пандемії у 2022 році.

"План дій G7+, який буде узгоджено з лідерами в Корнуоллі, передбачає вакцинацію найуразливіших груп населення, забезпечення запасів на випадок надзвичайних ситуацій, сприяння відновленню світової економіки, а також запобігання біологічним катастрофам та реагування на них міжнародного співтовариства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США очолять G7+ у глобальній кампанії вакцинації проти коронавірусу, надавши різним країнам через COVAX 500 мільйонів доз вакцин, поставки яких почнуться в серпні.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.

Нагадаємо, адміністрація Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer, щоб пожертвувати іншим країнам.

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