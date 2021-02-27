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Байден попередив про можливе зростання захворюваності на коронавірус

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявив, що захворюваність на коронавірус може зрости через появу нових штамів. За його словами, ще не час розслаблятися.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Водночас він зазначив, що в міру вакцинації, число випадків зараження коронавірусом і госпіталізацій пішли на спад.

"Але я хочу бути чесним. Число випадків може повернутися у міру появи нових штамів...Зараз не час розслаблятися", - сказав Байден.

За даними університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих на коронавірус. У країні зареєстровано понад 28,4 млн випадків зараження.

Нагадаємо, експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена розішле по країні понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКоронавірус
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