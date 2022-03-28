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Байден запропонує Конгресу рекордний військовий бюджет і податок на мільярдерів, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден, як очікується, в понеділок попросить Конгрес встановити рекордні військові витрати в мирний час. Одночасно він хоче підняти податки на мільярдерів для зниження державного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бюджетна пропозиція Байдена на фінансовий рік, що починається 1 жовтня, викладає пріоритети його адміністрації, але це всього лише список побажань, оскільки законодавці на Капітолійському пагорбі приймають остаточні рішення з бюджетних питань.

Документ продемонструє наміри Байдена, коли він намагається зупинити вторгнення Росії в Україну і готується до проміжних виборів 8 листопада, на яких його Демократична партія може втратити контроль над Конгресом.

"Президентський бюджет буде відображати три важливі цінності: фінансову відповідальність, безпеку всередині країни і за кордоном, а також прагнення побудувати кращу Америку", - заявив представник Білого дому.

Байден скористається можливістю, щоб вперше висловити свою підтримку новому податку, що зобов'язує мільярдерів платити не менше 20% свого доходу у вигляді податків, у тому числі з доходів від інвестицій, які не були продані.

Білий дім заявляє, що податок буде застосовуватися до 0,01% американських домогосподарств, багатство яких перевищують 100 млн доларів, і що більше половини нового доходу буде надходити від домогосподарств більше 1 млрд доларів. Цей захід скоротить дефіцит державного бюджету на 360 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Байден вже давно просуває ідею про те, що податкова система США занадто багато винагороджує багатих і що багаті повинні платити більше за соціальні послуги.

У лютому два джерела повідомили агентству Reuters, що Міністерству оборони буде виділено близько 773 млрд доларів, що в поєднанні з іншими витратами призведе до того, що загальний бюджет національної безпеки перевищить 800 млрд доларів.

Вторгнення Росії на Україну 24 лютого посилило побоювання з приводу європейської безпеки, в той час як адміністрація Байдена продовжує інвестувати в дослідження і розробки гіперзвукових ракет та інших сучасних засобів.

Сполучені Штати не беруть участь безпосередньо проти Росії у війні в Україні, але надають Києву зброю і велику допомогу. Працюючи з європейськими союзниками, він також ввів жорсткі економічні санкції проти Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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