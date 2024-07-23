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Байден возвращается в Белый дом после самоизоляции из-за COVID

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 23 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вернется в Белый дом после самоизоляции вследствие болезни COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Байден вернется в Белый дом в 21:30 по киевскому времени. 

"В его графике нет других публичных мероприятий", - добавляет CNN. 

COVID в Байдене и выборы в США

17 июля Белый дом сообщил о том, что президент Штатов получил положительный тест на коронавирус. По словам врача Байдена, американский лидер имел насморк, кашель и общее недомогание. В частности он ушел на самоизоляцию в Делавэре. 

Уже 21 июля глава Белого дома заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. В своей Twitter-публикации он добавил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

В то же время Байден заявлял, что не уйдет досрочно с должности и будет оставаться президентом до завершения своей каденции.

The New York Times, в свою очередь, сообщает, что Демократическая партия выберет своего кандидата в президенты США до 7 августа. Между тем Республиканская партия выдвинула кандидатом бывшего главу государства Дональда Трампа.

Также добавим, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки