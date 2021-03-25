Байден поставив нову мету вакцинації: 200 млн доз за сто днів президентства

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавірусу в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.
"Я знаю, що це амбітно. Подвоїти нашу первісну мету. Але жодна інша країна у світі навіть близько не наблизилась, навіть близько до того, що ми робимо. Я вірю, що ми можемо це зробити", - сказав Байден.
Нагадаємо, що в грудні 2020 року Байден, який тоді був обраним президентом США, планував, що за 100 днів його президентства в країні зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Це обіцянка глава держави виконав за 58 днів.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці.
Крім того, президент США Джо Байден озвучив терміни, коли в країні зможуть прищепити все населення.
Додамо, що три фармацевтичні компанії США готові до кінця березня виробити 240 млн доз вакцини від коронавірусу. Препарати планують розподілити спочатку в Сполучених Штатах, після чого можливі їх постачання за кордон.