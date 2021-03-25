Байден поставив нову мету вакцинації: 200 млн доз за сто днів президентства

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поставив нову мету вакцинації від коронавірусу в США. Він очікує, що буде зроблено 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Про це він заявив під час прес-конференції .

"Я знаю, що це амбітно. Подвоїти нашу первісну мету. Але жодна інша країна у світі навіть близько не наблизилась, навіть близько до того, що ми робимо. Я вірю, що ми можемо це зробити", - сказав Байден.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Байден, який тоді був обраним президентом США, планував, що за 100 днів його президентства в країні зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Це обіцянка глава держави виконав за 58 днів.