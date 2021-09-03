RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден пообіцяв відповідь на заборону абортів в Тахасі: це посягання на права жінок

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден засудив рішення Верховного Суду на аборти в Техасі, назвавши його "посяганням на конституційні права жінок". Він пообіцяв дати "загальнодержавну відповідь", яка захистить права жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами Байдена, він дав вказівку управлінню юрисконсульта Білого Дому та його Раді з гендерної політики залучити Департамент охорони здоров'я та соціальних служб, Департамент юстиції у цьому питанні. Перераховані відомства повинні будуть оцінити правові інструменти, щоб захистити жінок і постачальників медичних послуг від впливу "химерної схеми Техасу з передачі правозастосовчої практики приватним особам".

Як відомо, в США Верховний суд вирішив залишити в силі закон Техасу про аборти. Він передбачає заборону на проведення абортів після 6 тижня вагітності.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТехасДжозеф Байден