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Байден отримав третю щеплення від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав третю щеплення від коронавірусу. Вакцинація американського глави держави проходила в прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Джо Байдена.

Байден вакцинувався препаратом компанії Pfizer / BioNTech в Білому домі. Перші два щеплення американський президент отримав ще до інавгурації в січні цього року.

"Бустери важливі, але найголовніше, що нам потрібно зробити - це зробити більше щеплень", - сказав президент США перед вакцинацією.

При цьому він заявив, що в той час, як переважна більшість американців "чинять правильно" і отримують вакцину від коронавірусу, близько 23% американців, які мають право на щеплення, не зробили жодного щеплення. Він сказав, що ця "явна меншість" завдає "величезної шкоди решті частини країни".

"Це пандемія невакцинованих. Ось чому я просуваю вимоги про вакцинацію скрізь, де тільки можна", - заявив Байден.

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Джозеф БайденВакцинація