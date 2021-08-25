Байден отримав звіт про походження коронавірусу: що відомо

Одне з джерел газети зазначило, що розвідслужби підходять для того, щоб збирати дані про багатьох іноземних суб'єктів, але не обов'язково мають ресурси, щоб впоратися з поставленим завданням наукового спрямування.

Джерела Washington Post повідомляють, що звіт розвідки США про витоки коронавірусу виявився недоведеним.

Обидва джерела зазначили, що найближчими днями служби розсекретять фрагменти звіту для подальшої публікації.

Раніше повідомлялося, що два розвідувальних відомства США схиляються до двох теорій походження коронавірусу: