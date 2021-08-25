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Байден отримав звіт про походження коронавірусу: що відомо

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Вашингтон, Середа 25 серпня 2021 08:43
Байден отримав звіт про походження коронавірусу: що відомо Фото: президент США Джо Байден отримав звіт про походження коронавірусу (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден отримав звіт розвідувальних служб країни про можливе походження коронавірусу. Документ не містить переконливих доказів тієї чи іншої теорії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Одне з джерел газети зазначило, що розвідслужби підходять для того, щоб збирати дані про багатьох іноземних суб'єктів, але не обов'язково мають ресурси, щоб впоратися з поставленим завданням наукового спрямування.

Джерела Washington Post повідомляють, що звіт розвідки США про витоки коронавірусу виявився недоведеним.

Обидва джерела зазначили, що найближчими днями служби розсекретять фрагменти звіту для подальшої публікації.

Раніше повідомлялося, що два розвідувальних відомства США схиляються до двох теорій походження коронавірусу:

  • вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології,
  • вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

Нагадаємо, Білий дім анонсував доповідь про походження коронавірусу.

В серпні Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19.

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