RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден в Польше не будет говорить о дипломатическом завершении войны в Украине, - Салливан

Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не будет говорить о дипломатическом прекращении войны в Украине во время своей речи в Польше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, во время речи Байден коснется видения мира в Украине, в котором он поддержит принципы суверенитета, территориальной целостности, демократии и независимости.

"Он не собирается в каких-то деталях излагать видение дипломатического окончания войны не потому, что мы не верим, что война должна закончиться на справедливых условиях, а потому, что он неоднократно говорил: ничего об Украине без Украины, и США не собираются диктовать условия", - добавил Салливан.

В то же время Байден не будет представлять никакого плана или дорожной карты по вопросам дипломатии.

"Мы должны не просто продолжать поддерживать Украину, но и попытаться построить устойчивый порядок, в котором ценности, которые мы пытаемся защищать, в конце концов поддерживаются", - отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу. Там он уже встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПольша