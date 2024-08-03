Байден угрожал Нетаньяху прекратить помощь США, - Axios

По словам двух американских чиновников, в четверг, Байден в ходе "жесткого" телефонного разговора потребовал, чтобы Нетаньяху прекратил эскалацию напряженности в регионе и немедленно приступил к соглашению об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.

Издание отмечает, что президент США и его ближайшие помощники глубоко разочарованы последствиями убийств, совершенных Израилем в Бейруте и Тегеране, которые произошли менее чем через неделю после первого визита Нетаньяху в Белый дом за четыре года.

Официальные лица США не оплакивают гибель ни главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, который был причастен к убийству 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году, ни политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, который праздновал бойню 7 октября.

Однако они считают, что Нетаньяху держал Байдена в неведении относительно своих планов по совершению убийств, хотя на прошлой неделе у него сложилось впечатление, что он внимательно отнесся к просьбе президента сосредоточиться на достижении соглашения по Газе.

Как пишет Axios, администрация Байдена поставила соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС в центр всей своей послевоенной стратегии на Ближнем Востоке. Президент США лично участвует в усилиях по достижению соглашения и считает это ключевым элементом своего наследия на оставшиеся шесть месяцев пребывания у власти.

Официальные лица США сообщили, что в четверг Байден позвонил Нетаньяху, чтобы обсудить совместные военные приготовления США и Израиля к ответным действиям Ирана и "Хезболлы". Также президент дал понять, что недоволен направлением, выбранным премьер-министром Израиля на прошлой неделе.

По словам одного из американских чиновников, Байден пожаловался Нетаньяху на то, что на прошлой неделе они говорили в Белом доме о заключении сделки о заложниках, но вместо этого Нетаньяху совершил убийство в Тегеране.

Затем президент США сообщил израильскому премьеру, что страна поможет Израилю отразить иранскую атаку, но после этого Байден не ожидает дальнейшей эскалации со стороны Израиля и немедленного движения к соглашению об освобождении заложников.

Также Байден предупредил Нетаньяху, что в случае повторной эскалации конфликта ему не следует рассчитывать на помощь США.

Как утверждает Axios, в Белом доме от комментариев отказались.

Также издание добавило, что в ходе личной встречи Байдена и Нетаньяху в Овальном кабинете в прошлый четверг, президент США повысил голос и сказал премьер-министру Израиля, что ему необходимо как можно скорее достичь соглашения по Газе.