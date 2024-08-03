Байден угрожал Нетаньяху прекратить помощь США, - Axios

Президент США Джо Байден угрожал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прекратить помощь Америки, если будет повторная эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам двух американских чиновников, в четверг, Байден в ходе "жесткого" телефонного разговора потребовал, чтобы Нетаньяху прекратил эскалацию напряженности в регионе и немедленно приступил к соглашению об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.
Издание отмечает, что президент США и его ближайшие помощники глубоко разочарованы последствиями убийств, совершенных Израилем в Бейруте и Тегеране, которые произошли менее чем через неделю после первого визита Нетаньяху в Белый дом за четыре года.
Официальные лица США не оплакивают гибель ни главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, который был причастен к убийству 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году, ни политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, который праздновал бойню 7 октября.
Однако они считают, что Нетаньяху держал Байдена в неведении относительно своих планов по совершению убийств, хотя на прошлой неделе у него сложилось впечатление, что он внимательно отнесся к просьбе президента сосредоточиться на достижении соглашения по Газе.
Как пишет Axios, администрация Байдена поставила соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС в центр всей своей послевоенной стратегии на Ближнем Востоке. Президент США лично участвует в усилиях по достижению соглашения и считает это ключевым элементом своего наследия на оставшиеся шесть месяцев пребывания у власти.
Официальные лица США сообщили, что в четверг Байден позвонил Нетаньяху, чтобы обсудить совместные военные приготовления США и Израиля к ответным действиям Ирана и "Хезболлы". Также президент дал понять, что недоволен направлением, выбранным премьер-министром Израиля на прошлой неделе.
По словам одного из американских чиновников, Байден пожаловался Нетаньяху на то, что на прошлой неделе они говорили в Белом доме о заключении сделки о заложниках, но вместо этого Нетаньяху совершил убийство в Тегеране.
Затем президент США сообщил израильскому премьеру, что страна поможет Израилю отразить иранскую атаку, но после этого Байден не ожидает дальнейшей эскалации со стороны Израиля и немедленного движения к соглашению об освобождении заложников.
Также Байден предупредил Нетаньяху, что в случае повторной эскалации конфликта ему не следует рассчитывать на помощь США.
Как утверждает Axios, в Белом доме от комментариев отказались.
Также издание добавило, что в ходе личной встречи Байдена и Нетаньяху в Овальном кабинете в прошлый четверг, президент США повысил голос и сказал премьер-министру Израиля, что ему необходимо как можно скорее достичь соглашения по Газе.
Отметим, что сегодня стало известно, что Израиль ликвидировал еще одного командира ХАМАС и четырех бойцов "Исламского джихада". Согласно заявлению израильских военных, первый авиаудар поразил транспортное средство вблизи города Тулкарм.
По информации СМИ ХАМАСа, автомобиль, перевозивший бойцов, был сбит и одним из погибших был командир бригады Тулькарм.
Также израильские военные заявили, что через несколько часов был нанесен второй удар. Он был нацелен на другую группу вооруженных боевиков, которые обстреляли войска во время контртеррористической операции в Тулькарме.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Нетаньяху планирует уволить руководителей Минобороны ЦАХАЛа и ШАБАКа. Целью таких шагом является устранение оппозиции к ведению переговоров Нетаньяху по возвращению заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября.
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