Байден підтвердив закупівлю та пожертвування 1,1 млрд доз вакцин бідним країнам

За словами Байдена, пожертвування США буде більшим, ніж усі пожертви інших країн разом узятих. Як відзначив президент, відповідний жест є американським лідерством на світовій арені.

"Оскільки ми боремося з COVID-19 тут, у себе вдома, нам необхідно продовжувати наші зусилля за кордоном. Ось чому сьогодні я оголосив, що ми збільшуємо загальну кількість пожертвуваних вакцин до більш ніж 1,1 мільярда доз - більше, ніж в будь-якій іншій країні разом взятої. Це американське лідерство на світовій арені", - заявив Байден.