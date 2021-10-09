ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Байден підписав закон про допомогу жертвам "Гаванського синдрому"

Новость на русском →
США, Субота 09 жовтня 2021 05:52
Байден підписав закон про допомогу жертвам "Гаванського синдрому" Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден підписав закон про допомогу жертвам "Гаванського синдрому". Згідно з ним, постраждалим надаватимуть фінансову підтримку та медичну допомогу на рівні держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За словами Байдена, його адміністрація мобілізує "всі ресурси" уряду США для надання допомоги жертвам. Також Уряд США має намір розібратися в суті цих інцидентів, їх причини та в тому, хто несе відповідальність за такі випадки.

"Усунення цих інцидентів було головним пріоритетом для моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати першокласну медичну допомогу постраждалим і розібратися в цих інцидентах, в тому числі визначити причину і хто несе відповідальність", - сказав Байден.

Закон уповноважує директора ЦРУ і державного секретаря США надавати постраждалим співробітникам фінансову підтримку при черепно-мозкових травмах. Також закон вимагає, щоб обидва агентства звітували перед Конгресом США про те, як проводяться виплати постраждалим і чи потрібні додаткові дії для допомоги жертвам.

"Занадто довго державні службовці США та їхні близькі, які постраждали від спрямованих енергетичних атак, позбавлялися допомоги, якої вони потребують і заслуговують. Це неприйнятно", - сказала сенатор Жанна Шахі, одна зі співавторів закону.

Відзначимо, що "Гаванський синдром" отримав свою назву через кілька випадків, що сталися в американському посольстві на Кубі. Співробітники ЦРУ і Держдепартаменту США вперше поскаржилися на погане самопочуття і незвичайні симптоми. У постраждалих спостерігалися втрата слуху, сильні головні болі, слухові галюцинації, відчуття тиску в голові, втрата почуття рівноваги, когнітивні порушення і проблеми із зором. При цьому ознак фізичного впливу на організм пацієнтів не було виявлено. За даними університету Пенсільванії, причиною нездужань міг бути вплив радіохвиль, походження і природа яких західним спецслужбам невідома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця