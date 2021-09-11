Байден планує зробити третє COVID-щеплення

Президент зазначив, що він і його дружина отримали перші дві дози вакцини в січні 2021 року і, згідно з чинними в США правилами, у вересні вони зможуть отримати третю дозу.

Тим часом раніше чиновники зі сфери охорони здоров'я США закликали Білий дім призупинити ревакцинацію населення від коронавірусу через недостатність даних. Чиновники закликали дочекатися "повного схвалення" бустерних доз від FDA і рекомендацій від CDC.

8 вересня адміністрація Байдена оголосила, що американці зможуть робити бустерні щеплення від COVID-19 починаючи з 20 вересня за умови отримання дозволу від управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і підписання центрів США з контролю і профілактики захворювань.

Люди матимуть право на ревакцинацію через вісім місяців після другого щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.