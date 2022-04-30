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Байден відреагував на загибель американського військового в Україні

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден у п'ятницю висловив тривогу у зв'язку з новиною про те, що американець віллі Джозеф Кансел був убитий в ході війни Росії проти України на боці українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину", - сказав Байден журналістам у Білому домі під час зустрічі.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть, застерігаючи американців від поїздок в Україну з будь-якої причини.

Кансел був убитий в понеділок, борючись на боці українських сил. Про це журналістам повідомили члени сім'ї Кансела. 22-річний Джозеф Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, добровольцем відправився воювати в Україну проти Російської Федерації.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Джозеф Байден