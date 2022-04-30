ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден відреагував на загибель американського військового в Україні

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 30 квітня 2022 02:10
Байден відреагував на загибель американського військового в Україні Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден у п'ятницю висловив тривогу у зв'язку з новиною про те, що американець віллі Джозеф Кансел був убитий в ході війни Росії проти України на боці українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину", - сказав Байден журналістам у Білому домі під час зустрічі.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі раніше в п'ятницю висловила співчуття родині Кансела і заявила, що уряд США офіційно не підтвердив його смерть, застерігаючи американців від поїздок в Україну з будь-якої причини.

Кансел був убитий в понеділок, борючись на боці українських сил. Про це журналістам повідомили члени сім'ї Кансела. 22-річний Джозеф Кансел, колишній морський піхотинець США, за словами його матері, добровольцем відправився воювати в Україну проти Російської Федерації.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я