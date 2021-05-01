RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден віддав право Пентагону приймати рішення про обов'язкову вакцинацію для військових

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для військових повинен приймати Пентагон. Він не може одноосібно приймати рішення про це.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, військові все частіше самі звертаються за вакцинацією.

"Я думаю, ви побачите, що все більше і більше з них самі отримують вакцину. І я думаю, що це буде складне питання щодо того, чи потрібно їм вимагати це в збройних силах, тому що ви перебуваєте в безпосередній близькості з іншими військовослужбовцями", - заявив Байден.

Нагадаємо, повний курс щеплень від коронавірусу в США вже пройшли 100 мільйонів дорослих американців. Це 38% дорослого населення країни. Всього в США зроблено близько 240 мільйонів щеплень.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкове носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКоронавірус