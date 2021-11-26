RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден про новий COVID-штам: пандемія не закінчиться, поки світ не вакцинується

Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байден прокоментував виявлення нового штаму коронавірусу в Південній Африці. Закликав світ якнайшвидше вакцинуватися від захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Байден звернувся до громадян США з закликом найближчим часом завершити повний курс вакцинації та щепитися бустером тим, у кого є можливість.

"Це стосується як дітей, так і дорослих. Америка лідирує у світі з вакцинації дітей віком від 5 до 11 років і вакцинує підлітків уже багато місяців, але нам потрібно більше американців у всіх вікових групах, щоб отримати цей життєво важливий захист", - заявив Байден.

Також президент США звернувся й до світової спільноти. За його словами пандемія коронавірусу не завершиться доти, доки світ повністю не вакцинується, а виявлення нового штаму - підтверджує його слова.

"Нарешті, для світової спільноти: новини про цей новий варіант мають стати яснішими, ніж будь-коли, чому ця пандемія не закінчиться, поки ми не проведемо глобальну вакцинацію", - заявив Байден.


Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що новий штам, який виявили в Південній Африці - отримав назву "Омікрон".

Тим часом в Бельгії зареєстрували перший випадок зараження вищезгаданим варіантом COVID.

BioNTech і Pfizer, зі свого боку, розпочали тестувати вакцину від нового штаму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиВакцинаціяКоронавірус