Байден назвав захоплення заручників у синагозі Техасу терактом

Президент США Джо Байден назвав захоплення заручників у синагозі Коллівілла (штат Техас, США) актом терору. Американський лідер заявив про необхідність вжити заходів для припинення насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це був акт терору", - цитує агентство заяву Байдена журналістам.

Американський лідер додав, що обговорив з міністром юстиції США Мерріком Гарландом ситуацію. Він також торкнувся питання про заходи, необхідні для запобігання насильству з використанням вогнепальної зброї.

"Ідея перевірки біографічних даних має вирішальне значення, однак ви не зможете зупинити щось подібне, якщо хтось на вулиці купує щось у когось", - додав Байден.