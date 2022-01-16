Байден назвав захоплення заручників у синагозі Техасу терактом

Президент США Джо Байден назвав захоплення заручників у синагозі Коллівілла (штат Техас, США) актом терору. Американський лідер заявив про необхідність вжити заходів для припинення насильства із застосуванням вогнепальної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це був акт терору", - цитує агентство заяву Байдена журналістам.
Американський лідер додав, що обговорив з міністром юстиції США Мерріком Гарландом ситуацію. Він також торкнувся питання про заходи, необхідні для запобігання насильству з використанням вогнепальної зброї.
"Ідея перевірки біографічних даних має вирішальне значення, однак ви не зможете зупинити щось подібне, якщо хтось на вулиці купує щось у когось", - додав Байден.
Нагадаємо, захоплення заручників у синагозі Техасу відбулося 16 січня. Після кількох годин переговорів з чоловіком, який утримував чотирьох осіб, поліція пішла на штурм.
Відзначити, в результаті штурму злочинець, який захопив людей в заручники, був убитий, а всі заручники звільнені.