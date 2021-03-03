Байден назвав терміни накопичення вакцин від коронавірусу на всіх американців

Президент США Джо Байден заявив, що США отримають достатньо вакцин від коронавірусу для всього дорослого населення до кінця травня. Доросле населення США становить понад 200 млн осіб.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі .

Байден сподівається, що життя в США повернеться до норми з закінченням пандемії приблизно через рік.

"Наша країна на шляху до того, щоб у неї було достатньо вакцини для кожного дорослого до кінця травня", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі.