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Байден назвав терміни накопичення вакцин від коронавірусу на всіх американців

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що США отримають достатньо вакцин від коронавірусу для всього дорослого населення до кінця травня. Доросле населення США становить понад 200 млн осіб.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Байден сподівається, що життя в США повернеться до норми з закінченням пандемії приблизно через рік.

"Наша країна на шляху до того, щоб у неї було достатньо вакцини для кожного дорослого до кінця травня", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі.

За даними університету Джонса Хопкінса, США знаходяться на першому місці за кількістю хворих коронавірусом. У країні зареєстровано понад 28,4 млн випадків зараження.

Нагадаємо, експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США схвалили застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена розішле країною понад 25 мільйонів захисних масок. Вони призначені для американців з низьким рівнем доходу.

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Новини України Джозеф БайденВакцина
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