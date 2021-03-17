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Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання у вибори

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

Пвідомляється, що Байден пригрозив Путіну наслідками на тлі звіту розвідки США про те, що російський президент причетний до масштабної кампанії з очорнення Байдена перед виборами. За його словами, в ході телефонної розмови він попередив Путіна про наслідки.

"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли ... я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав:" Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові ", - зазначив президент США.

На питання журналіста Джорджа Стефанопулоса про те, оскільки Байден добре знає Путіна, чи думає той, що російський президент є вбивцею, він відповів ствердно.

"Ммм, так", - сказав Байден.

У той же час він підкреслив, що не має наміру згортати співпрацю з Путіним в тих сферах, де "спільна робота в наших спільних інтересах".

Нагадаємо, вчора американська розвідка оприлюднила звіт про те, що Росія намагалася дискредитувати Байдена з залученням українських політиків. Таким чином, Москва втручалася у вибори президента США в 2020 році.

На публікацію відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який заявив, що звіт поклав кінець міфу про нібито українському втручанні в ці вибори.

Зокрема, мова йде про українських нардепів Олександра Дубинського та Андрія Деркача, які напередодні виборів в США оприлюднили телефонні розмови Джо Байдена з Петром Порошенком, коли останній був ще президентом. На сьогодні обидва нрадепа знаходяться під санкціями, а Деркача американська сторона називає російським агентом.

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Новини України Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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