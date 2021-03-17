Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання у вибори

Пвідомляється, що Байден пригрозив Путіну наслідками на тлі звіту розвідки США про те, що російський президент причетний до масштабної кампанії з очорнення Байдена перед виборами. За його словами, в ході телефонної розмови він попередив Путіна про наслідки.

"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли ... я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав:" Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові ", - зазначив президент США.

На питання журналіста Джорджа Стефанопулоса про те, оскільки Байден добре знає Путіна, чи думає той, що російський президент є вбивцею, він відповів ствердно.

"Ммм, так", - сказав Байден.

У той же час він підкреслив, що не має наміру згортати співпрацю з Путіним в тих сферах, де "спільна робота в наших спільних інтересах".