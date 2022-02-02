Байден призначив координатора з розслідування "гаванського синдрому"

Президент доручив відомствам призначити представників, які будуть взаємодіяти з координатором з даного питання.

Крім того, в термін до 25 лютого 2022 року вони мають випустити оновлене керівництво для співробітників, які "піддаються ризику впливу аномальних інцидентів зі здоров'ям".

"Призначаю старшого директора з розвідувальних програм персоналу Ради національної безпеки для роботи як міжвідомчого координатора з аномальних ситуацій зі здоров'ям", - йдеться в меморандумі.

"Гаванський синдром" - це сукупність ряду неврологічних симптомів, в тому числі запаморочення, нудота, головні болі і проблеми зі слухом. Уряд США вважає це захворювання наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї. Вперше воно спостерігалося у деяких співробітників посольств Канади і США в Гавані (Куба) і членів їх сімей.

За даними джерел WSJ, про можливі напади на дипломатів в європейських містах повідомлялося по внутрішніх каналах ще влітку 2021 року. Принаймні, три американці, які працюють в консульстві в Женеві, страждали "гаванським синдромом", а одного з них евакуювали на лікування в США.

Крім того, в Парижі високопоставлені співробітники посольства поінформували дипломатів про один імовірний випадок і закликали інших повідомляти про будь-які незвичайні симптоми.